Borsa İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

Borsa İstanbul'un (BIST) bugün yapılan 2. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına 31 Mart 2018'e kadar görev yapmak üzere Talat Ulussever seçildi.

Münhal (boşta) bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Halil Tunalı ile Tuncay Dinç getirildi.

Borsa İstanbul'un eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan İbrahim Turhan, haziran ayında yapılacak olan genel seçimde milletvekili adayı olmak için 10 Şubat'ta istifa etmişti. İbrahim Turhan'ın istifasından sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Hüseyin Zafer atanmıştı.

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü ise yönetim kurulu tarafından seçilecek.