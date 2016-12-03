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Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri açıklandı

Borsanın en değerli şirketi 31 milyar 90 milyon 109 bin 480 lira ile Koç Holding

03 Aralık 2016 13:36

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 572 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 564 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Borsanın en değerli şirketi 31 milyar 90 milyon 109 bin 480 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 30 milyar 828 milyon lira ile Garanti Bankası, 29 milyar 720 milyon lira ile Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:

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