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Ekonomi

Borsa İstanbul'da 6 bin 85 işlem iptal edildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, kapanış seansındaki arıza nedeniyle 6 bin 85 adet işlemin iptal edildiği belirtildi. Saat 17:30 ve öncesindeki işlemlerin ise geçerliliğini koruduğu belirtildi

07 Mayıs 2013 02:46

Borsa İstanbul'da bugün teknik bir sorun nedeniyle 6 bin 85 adet işlem iptal edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Pay Piyasasında ve Gelişen İşletmeler Piyasasında (GİP) bugün sistemde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle 2. seansta kapanış bölümünde gerçekleşen işlemlerin tamamının iptal edilmesi zorunluluğu ortaya çıktığı bildirildi.

Bu kapsamda bugün 2. seansta saat 17.30'dan sonra, yani kapanış seansı bölümünde gerçekleşen tüm işlemlerin İMKB Yönetmeliği'nin 23/a maddesi uyarınca iptal edildiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İptal edilen 6 bin 85 adet işlemin sözleşme numaraları 288 bin 528 ila 294 bin 612 arasındadır. Kapanış seansından yani saat 17.30'dan önce gerçekleşmiş olan işlemler geçerliliğini korumaktadır. Sonuç olarak; Pay Piyasasında ve GİP'te bugünkü 2. seans, saat 17.30 itibarıyla sona erdirilmiş olmaktadır. Günlük Bültendeki fiyat ve işlem bilgileri de bu doğrultuda ilan edilmektedir. Sürekli müzayede ve tek seansta gerçekleşen en son işlemlerin fiyatları 2. seans kapanış fiyatları olarak tescil edilmiştir."

 

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