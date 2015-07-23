Borsa sert düştü, dolar 2,73'ü gördü

Borsa İstanbul artan güvenlik endişeleri ve erken seçim olasılığına ek, ABD’den gelen güçlü veri Borsa İstanbul’da sert düşüş yaratı. BIST-100 endeksi 78,164 puana kadar gerilemesinin ardından, günü yüzde 3.55 düşüşle 78,336 puanda tamamladı.

Siyasi parti liderlerinden erken seçimin biraz daha ön plana çıktığı yönünde açıklamalar gelmesi, Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve güçlü gelen ABD işsizlik maaşı verisinin baskıladığı piyasalarda kur ve faiz yükselirken, borsa yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

TL dolar karşısında yüzde 2.5'e yakın değer kaybı ile seçimden bugüne en yüksek haftalık değer kaybını yaşarken gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise yeniden çift haneye yaklaştı.

BIST-100 endeksi 78,164 puana kadar gerilemesinin ardından, günü yüzde 3.55 düşüşle 78,336 puanda tamamladı.

Dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek bir ayın zirvesi olan 2.7227'yi test eden, bugün ise güne 2.71'in altında başlayan dolar/TL gün içinde 2.7320'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL saat 1721'de 2.7284/2.7290 seviyesinden işlem görürken, sepet bazında TL ise aynı saatte 2.8637/2.8649 seviyesinde.

Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 9.77, valörde son işlem yüzde 9.78 seviyesinde gerçekleşti. Bugün spot kapanış yüzde 9.83 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.95 oldu.

12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.37 seciyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.46 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 9.48 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 9.60 oldu.

Bu faktörler etkiledi



Ata Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Murat Barışık, "Son dönemde artan şiddet ve saldırı olayları ve bunun devamının gelmesi, erken seçimin daha fazla dillendiriliyor olması, ve neredeyse son 40 yılın en iyi ABD verisinin gelmesi satışları artırdı" dedi ve ekledi:

"Bundan dolayı piyasalar baskı altında. Endekste de 79,000 destek noktası, bunun altında satışlar hızlanabilir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Şafak gazetesine verdiği demeçte, koalisyon hükümeti kurulması için atılan iyi niyetli adımlara rağmen erken seçimin daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek, olası bir erken seçimde AKP'nin tek başına iktidara gelse bile bu muhalefet tablosu ile hiçbir sorunu çözemeyeceğini söyledi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da, AKP'nin hükümet kurmak istemediğini savunarak, şu andaki AKP-CHP koalisyon görüşmelerinin 'tiyatrodan ibaret' olduğunu, Kasım'da bir erken seçim yapılacağını ileri sürdü.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte değerlendirmesinde, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamalar ve ardından Deniz Baykal'ın açıklamalarının TL varlıklarda satış baskısını artırdığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çıktığı Anadolu turu kapsamında dün Kırıkkale'de yaptığı açıklamada, erken seçimden korkmadıklarını söyleyerek, "Her an seçim olacakmış gibi Kırıkkale'den bugün startı veriyoruz" demişti.

Piyasalar erken seçimi bir risk unsuru olarak görse de AKP ve CHP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmelerinin son tarihine odaklanmıştı. Hem AKP'li hem de CHP'li yetkililer hafta başında iki taraf arasındaki temasların temel bir sonuca evrilmesinin 10-15 gün sürebileceğini belirtmişlerdi.

Güvenlik endişeleri



Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından dün Şanlıurfa'da PKK'nın iki polis memurunun dün evlerinde başlarından vurularak öldürmesi ive bugün Diyarbakır'da açılan ateş sonucu yaralanan iki polisten birinin hayatını kaybetmesi ile devam eden olaylar piyasalarda yaşanan baskının bir başka önemli unsuru oldu.

Öte yandan Suriye'den İslam Devleti militanlarının bulunduğu bölgeden açılan ateş sonucu bir Türk askerinin ölmesi ve bir askerin de yaralanması piyasa kapanışına yakın kayıpların da artmasına neden oldu.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi yetkili, "Suriye tarafından sınırın karşısından İslam Devleti militanlarının bulunduğu bölgeden açılan ateş sonucu bir Türk askeri öldü, biri de yaralandı. Buna Türk askeri karşılık verdi ve çatışma sürüyor" dedi.

Bir diğer taraftan ise HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın, bu hafta sonu için İstanbul'da IŞİD'e karşı uluslararası bir toplantı ve yürüyüş çağrısına da dikkat çeken bankacılar bu gelişmenin bir risk faktörü olarak algılandığına da dikkat çekiyorlar.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesi merkezinde Amara Kültür Merkezi önünde Pazartesi günü meydana gelen patlamada 32 kişi hayatını kaybetmişti.

PKK'nın silahlı kanadı HPG ise dün Şanlıurfa'da iki polisin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi ve saldırının Suruç'ta 32 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırıya misilleme olarak yapıldığını açıkladı.