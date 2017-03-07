Borsa İstanbul rekor kırdı; son 25 ayın en yüksek seviyesi

Haftalardır 89 bin aralığında seyreden Borsa İstanbul yeni haftanın ilk gününde 90 bin puanın üzerine çıktı. Güne 90 bin 65 puandan başlayan BİST-100, öğle saatlerine doğru 90 bin 700 puanın üzerine çıktı. Endeks dünkü performansı ile 28 Ocak 2015 tarihinden sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks 91 bin 800 seviyelerini geçmesi durumunda son 4 yılın en yüksek seviyelerini görmüş olacak.

Son olarak 21 Ocak 2015 tarihinde 90 bin puanın üzerini aşan Borsa İstanbul, yaklaşık 25 ay sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü (2 Mart) yeniden kritik seviyeyi aşmıştı.

25 ayın en yüksek seviyesi

Son olarak 21 Ocak 2015 tarihinde 90 bin puanın üzerini aşan Borsa İstanbul, yaklaşık 25 ay sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü (2 Mart) yeniden kritik seviyeyi aşmıştı. 2 Mart perşembe günü 90 bin 43 puanı gören BİST-100 Endeksi, bu seviyeleri geçen son 25 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

91 bin üzerini gördü!

BIST 100 endeksi yüzde 1,4 artışla 91.000 puanın üzerini gördü.

Tepki alımları yükseltti

Cuma günü yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından 89.365,33 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,24 düşüşle 89.722,05 puandan tamamladı.