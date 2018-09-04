Borsa İstanbul, ödemeleri aksatan iki şirketi uyardı

Borsa İstanbul, Bis Enerji ve Derindere Otomotiv'i tahvil ödemelerindeki aksama nedeniyle uyardı.

Borsa İstanbul, iki şirkete tahvil ödemelerinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle uyarıda bulundu.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamalarda, "Derindere Turizm Otomotiv tarafından ihraç edilen ... menkul kıymetin 31 Ağustos tarihli ödemesinin, şirket tarafından gerçekleştirilememesi nedeniyle ... uyarılmasına karar verilmiştir" denildi.

Diğer bir açıklamada da, "Bis Enerji tarafından ihraç edilen menkul kıymetin 31 Ağustos tarihli kısmi anapara ve kupon ödemesinin, şirket tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte gerçekleşeceğinin açıklanması nedeniyle... uyarılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bis Enerji, geçen günlerde yürüyen merdivenlerine haciz gelen Metrocity’nin yüzde 50’sine sahip.