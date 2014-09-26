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Ekonomi

Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü dünkü kapanışına göre 41,72 puanlık yükselişle 74.632,42 puandan tamamladı

26 Eylül 2014 21:29

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü dünkü kapanışına göre 41,72 puanlık yükselişle 74.632,42 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,06 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Analistler, 75.000 puanın altında teknik göstergelerin zayıf kalmaya devam ettiğini ve endeksin 74.500 desteğinin üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğunu kaydederek, bu seviyenin kırılması durumunda 72.500'e doğru geri çekilmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Gelecek hafta yurt içinde ağustos ayı dış ticaret, eylül ayı enflasyon verilerinin ve Hazine ihalelerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise başta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı olmak üzere küresel ölçekte açıklanacak eylül imalat sanayi satın alma yöneticileri (PMI) verilerinin izleneceğini, olası yukarı hareketlerde 76.500'ün önemli direnç seviyesi olduğunu vurguluyor.

 

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