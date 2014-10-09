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Ekonomi

Borsa İstanbul günü yüzde 3'lük artışla tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 2.264,53 puan yükselerek, 75.208,03 puandan tamamladı

09 Ekim 2014 21:31

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanaklarının pozitif etkisi ile günü 2.264,53 puan yükselerek, 75.208,03 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,10 değer kazanırken toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,10, holding endeksi yüzde 1,56 yükseliş kaydederken, en fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 4,65 ile spor oldu.

Fed toplantı tutanaklarında, üyelerin yüksek seyreden dolar ve küresel büyümeye ilişkin endişeleri dile getirmesinden destek bulan piyasalar gün boyu pozitif bir seyir izledi. Güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 2,26'nın altına gerileyen dolar/TL ve düşen faizlerden bulduğu destekle en yüksek 75.353,38 puanı gördü.

 

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