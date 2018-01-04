T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 azalışla 115.491,19 puandan tamamladı

04 Ocak 2018 21:43

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü, dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 115.491,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 560,96 puan azalırken toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,41 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,28 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 117.258,87 puana kadar çıksa da özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek 115.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 

ETİKETLER

Borsa İstanbulBISTdüşüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24