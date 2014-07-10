Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü, dünkü kapanışa göre 907,21 puanlık düşüşle 78.551,58 puandan kapattı.

Bloomberht'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,14 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Analistler, BIST 100 endeksinin 78.700 puanın altında 78.000 ve 77.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 80.000 seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu kaydediyor. Yarın yurt içinde açıklanacak mayıs ayı ödemeler dengesi verilerinin piyasalar açısından önemine işaret eden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin de yarın takip edileceğini belirtiyor.

Yarın açıklanacak Mayıs ayı cari işlemler açığı verisine ilişkin ankete göre ekonomistlerin beklentisi 4 milyar dolar. Cari işlemler açığı verisine ilişkin 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre ekonomistlerin beklentileri en yüksek 4,8 milyar dolar, en düşük ise 3,4 milyar dolar arasında yer aldı.

Öte yandan ekonomistlerin 2014 yılsonu cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 47 milyar 630 milyon dolar oldu. Nisan ayında cari işlemler açığı 4 milyar 788 milyon dolar ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 56 milyar 790 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.