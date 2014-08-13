Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü dünkü kapanışa göre 208,68 puanlık düşüşle 77.618,56 puandan kapattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,27 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,19 düşerken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Günün en fazla yükselen sektör endeksi ise yüzde 2,51 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 78.310 ile en düşük 76.845,98 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü 77.500 puanın üzerinde tamamladı.



Analistler, endeksin 100 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 76.800 puan seviyelerinden gelen tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve yatay seyreden döviz kurlarına karşılık banka hisselerinde etkili olan satışların dikkati çektiğini kaydediyor.

ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentileri karşılamadığını vurgulayan analistler, son dönemde devam eden beklentilerden iyi gelen makroekonomik veri serisinin bozulduğunu, dolayısıyla bundan sonraki verilerin öneminin artabileceğini dile getiriyor.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak cari işlemler açığı ve yurt dışında Avro bölgesi 2. çeyrek GSYH ve temmuz ayı TÜFE verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yarın açıklanacak cari işlemler açığı verisine ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması 3,89 milyar dolar oldu. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, ekonomistlerin haziran ayında cari işlemler açığı beklentileri en yüksek 4,5 milyar dolar, en düşük ise 3,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Öte yandan ekonomistlerin 2014 yılsonu cari işlemler açığı beklentileri ortalaması 47 milyar 960 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentilerinin ortalamasına (3,89 milyar dolar) göre mayıs ayında 52 milyar 636 milyon dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 51 milyar 734 milyon dolara düşeceği hesaplandı.

Mayıs ayında cari işlemler açığı 3 milyar 434 milyon dolar ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 52 milyar 636 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.