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Ekonomi

Borsa İstanbul güne 0.10 kayıpla başladı

14 Ekim 2021 09:57

Borsa İstanbul (BIST100) güne düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,37 puan ve yüzde 0,10 azalarak 1.412,17 puana geriledi.

BIST100 dün günü 0,23 kayıpla kapatırken, işlem hacmi ise 20 milyar TL'yle mayıs ayından bu yana gördüğü en yüksek hacmi görmüştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

 

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