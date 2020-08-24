Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz

Borsa İstanbul, Twitter adresinde yayınladığı bir videoyla, borsanın bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekti.

"Düğünde oynanır ama borsada oynanmaz" denilen videoda bireysel yatırımcılar için borsanın bir yatırım aracı olduğu hatırlatması yapıldı.

Söz konusu videoda, "Düğünde oynanır, sahada oynanır, bilgisayarda oynanır, evde oynanır, bahçede oynanır, sokakta oynanır ama borsada oynanmaz yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur" dendi.

Borsa İstanbul'un videosu şu linkten izlenebilir.