Borsa İstanbul döviz varlıklarını TL'ye çevirdi; Başkan Karadağ satılan döviz miktarını bilmediğini söyledi

Borsa İstanbul’un kısa vadeli ihtiyaçlar dışında kalan döviz varlıklarının bugün itibariyle Türk Lirası’na çevirmesiyle ilgili konuşan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, satılan döviz miktarını bilmediğini söyledi. Karadağ, "Arkadaşlara sormuyorum" dedi.

TIKLAYIN - Dolar 4.92'nin üzerine çıktı, Borsa İstanbul'dan açıklama geldi: Spekülatif

Karar sonrası Bloomberg HT kanalına açıklama yapan Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, "Kurda makul seviyelerin ötesine geçiş gördüğümüz için bu kararı aldık. Kurdaki hareketlerin makul nedenlerini görseydik bu kararı almazdık" dedi.

Satılan döviz miktarını bilmediğini ifade eden Karadağ, "Arkadaşlara sormuyorum" şeklinde konuştu. Karadağ, "Normal şartlarda finans birimimiz farklı para birimlerinden gelirimizi planlıyor" bilgisini paylaştı. Karadağ, yapılan satışın potansiyel etkilerinin piyasada görüleceğini söyledi.