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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti

14 Nisan 2022 18:40

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

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