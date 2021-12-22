Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'e ulaştı; endeks art arda dördüncü günde yine devre kesti

Borsa İstanbul'da kaybın yüzde 5 ulaşmasıyla endeks yine devre kesti. Böylece borsada art arda devre kesici uygulanan işlem günü dörde yükseldi.

BIST100 endeksi güne yüzde 3,14 düşüşle 1.832 puandan başladı. Gün içinde dalgalanan endekste günlük kaybın yüzde 5'e ulaşmasıyla 14:39 itibariyle endeks bazlı devre kesici uygulandı.

Borsadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur"