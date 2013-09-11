Borsa ilk seansta artış kaydetti

Suriye konusunda son günlerde ortaya atılan savaşsız çözüm önerileri piyasalardaki tedirginliği kısmen de olsa azaltırken güne yüzde 0,33'lük değer kaybıyla 71 bin 356 puandan başlayan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, ilk seansı yüzde 0,25 yükselişle 71,964,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ilk seansta ortalama yüzde 0,25 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ilk seansı yüzde 0,17 oranında düşüşle tamamlarken, holding endeksi ise yüzde 0,17 oranında yükseliş kaydetti. Toplam işlem hacmi 2 milyar 11 milyon TL oldu.