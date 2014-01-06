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Ekonomi

Borsa ikinci seansta, ilk seansa göre yükseldi

Borsa ikinci seansta, ilk seanstaki yükselişini sürdürerek 66.247,04 düzeyine çıktı, Dolar/TL paritesi 2,18 civarında seyrediyor

06 Ocak 2014 18:52

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi ikinci seansa, ilk seans kapanışına göre 161,30 puanlık yükselişle 66.247,04 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da XU100 işlem gören hisse senetleri, ilk seans kapanışına göre ortalama yüzde 0,24 oranında değer kazanırken, dünkü kapanışa göre ise 279,90 puan ve yüzde 0,42 oranında yükseliş kaydetti.

Analistler, ikinci seansta yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak aralık ayı reel efektif döviz kuru verisinin, yurt dışında ise ABD'de başta fabrika siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinin 66.100 ile 65.800 puan aralığının destek olduğunu belirten analistler,  67.200 seviyesinin ise direnç konumuna gelebileceğini tahmin ediyor.

Borsa'da ikinci seansa Dolar 2,1825, Euro ise 2,9740 düzeyinden başladı.


 

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