Borsa haftaya rekorla başladı

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi haftanın ilk işlem gününde 0.89 puanlık artışla tüm zamanların rekoruyla açıldı. Dolar 1.5020, euro da 1.9380 liradan haftaya başladı.



Bileşik endeks, yeni haftanın ilk iş gününe 0,89 puanlık artışla 60.999,73 puandan başlayarak, tüm zamanların en yüksek açılış değerine ulaşmış oldu.



Cnntürk'ün haberine göre, endeks, cuma günü kapanışta 60.998,84 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapanmıştı.



DÖVİZDE SON DURUM...



Kapalıçarşı'da 1,4960 liradan alınan dolar 1,5020 liradan satılıyor.

1,9300 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 1,9380 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5030 lira, euro'nun satış fiyatı ise 1,9300 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları:

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4950 lira, en yüksek fiyat 1,5100 lira, satışta en düşük fiyat 1,5010 lira, en yüksek fiyat 1,5150 lira düzeyinde bulunuyor.

Parite:

Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2916, sterlin-dolar paritesi 1,5478, yen-dolar paritesi ise 84,29 düzeyinde seyrediyor.