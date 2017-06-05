Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99.150,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 282,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile gıda, içecek oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif görünümün etkisiyle gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 98.867,90 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda da yüzde 1,37 artış kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, Suriye'de Rakka operasyonunun başlamasının yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin, jeopolitik gelişmelerin gündemin üst sırasına yerleşmesine neden olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini aktaran analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yeni hedefin 100.000 psikolojik direnci olacağını bildirdi.