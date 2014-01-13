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Ekonomi

Dolar 2,18'e yakın

BIST 100 Endeksi haftaya yüzde 0,7 yükselişle başladı

13 Ocak 2014 12:36

Cuma günü ABD'de açıklanan zayıf istihdam verisiyle gerileyen dolar haftaya 2,16 seviyesinin üzerinden başlangıç yapmasının ardından, 12:50 itibariyle 2,1750 seviyesinde işlem görüyor. 
 
ABD'de Cuma günü açıklanan beklentilerin oldukça altında tarım dışı istihdam verisinin siyasi endişelerin önüne geçmesiyle gerileyen kur ve faizde bugün de siyasi gelişmeler ve dış piyasalar izlenecek. 
 
Yurtiçinde ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Cuma gelen zayıf tarım dışı istihdam verisi ile ilgili kötü hava koşulları bahane edilmiş olsa da dolar diğer para birimleri ve altına karşı değer kaybetti. Fakat halen siyasetin gerginliğinin ekonomik istikrar üzerinde belirsizliğe nede olmasıyla dolar/TL üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki yurtdışı fiyatlamalar yakından takip edilecek, dolar/TL'de aşağıda 2,1580 seviyesi önemli destek. Bu seviyenin kırılması durumunda 2,1450 seviyesine kadar gevşeme yaşanabilir" dedi.
 

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