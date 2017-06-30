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Ekonomi

Borsa haftalık kapanış rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 100.778,14 puanı gördü

30 Haziran 2017 22:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazanırken, 100.440,39 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 250,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 100.778,14 puanı gördü. Banka ve holding hisselerinde kar satışlarının etkili olmasına karşın, endeks üzerinde ağırlığı yüksek Ereğli Demir Çelik, Türaş, Türk Hava Yolları gibi hisselerde yoğunlaşan alımların endeksi yukarı taşıdığı görüldü. Haftalık bazda da yüzde 0,80 yükseliş kaydeden endeks, böylece haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, ABD'de ise tarım dışı istihdam başta olmak üzere önemli verilerin açıklanacağını belirtiyor. BIST 100 endeksinin 100.000 psikolojik seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaptığına dikkati çeken analistler, küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesi durumunda Borsa İstanbul'da gelecek hafta alımların güçlenebileceğini tahmin etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın üzerinde yeni hedeflerinin 102.200 ve 104.000 seviyeleri olacağını söyleyen analistler, olası düşüşlerde ise 99.000 desteğinin öneminin arttığını ifade etti.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında enflasyonun yüzde sıfır olmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye gerileyeceği hesaplanıyor.

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