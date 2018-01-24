Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,61 değer kazancıyla 119.125,73 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen elektrik olurken en çok gerileyen ise iletişim oldu.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 725,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile iletişim oldu.

Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.195,06 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 119.000 puanın üzerinde dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 puanın psikolojik direnç, 117.500 seviyesinin gün içi destek konumunda olduğunu dile getirdi.