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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü dünkü kapanışa göre 33.73 puanlık yükselişle kapattı

08 Temmuz 2014 21:08

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü dünkü kapanışına göre 339,73 puanlık yükselişle 79.290,79 puandan kapattı.

Bloomberht'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,43 değer kazandı, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,94 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 79.729,67, en düşük ise 79.081,17 puan bandında hareket ettikten sonra günü 79.290,79 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinin dün başlayan güçlü yükseliş isteğini, küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşler ve beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisine rağmen bugün de devam ettirdiğini belirterek, döviz kurlarındaki ve faizlerdeki düşüş eğiliminin bu yükselişi desteklediğini vurguluyor.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksi için 80.000 seviyesinin güçlü direnç konumunda bulunduğunu, düşüşlerde ise 78.000 seviyesinin destek olarak takip edileceğine dikkati çekiyor.

 

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