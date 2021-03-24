Borsa, günü yüzde 2,64 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası üçüncü işlem gününde güçlü tepki alımlarına sahne oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,64 artışla 1.413 puandan tamamladı.

Tepki alımlarının hızlandığı işlem gününde bankacılık endeksi günü yüzde 2,3 artışla tamamlarken, sanayi endeksi ise yüzde 3,1 prim yaptı.

Borsa İstanbul endeksi fiyatlamalarında temettü etkisi de hissedildi. Temettü ödeyen Erdemir hisseleri yüzde 7 düşüş kaydederken, endekse puan bazında 7 puana yakın aşağı yönlü baskı yaptı.

Endekste, TCMB ile ilgili değişiklik kararının ardından ilk işlem gününde yüzde 10'a yakın kayıp yaşanırken, ikinci işlem gününde yatay bir kapanış kaydedilmişti.

Salı günü endekste bankacılık endeksindeki negatif ayrışma dikkat çekmişti. Bankacılık endeksi Salı gününü yüzde 8,5 düşüşle tamamlarken, sanayi endeksinde yüzde 2,2'lik artış kaydedilmişti. Piyasa uzmanları, Londra piyasalarında gecelik TL swap faizlerinde görülen yukarı yönlü seyir dolayısıyla TL arayışında olan yatırımcıların banka hisselerinde satışa gittiğine dikkat çekti. Salı günü endekse puan bazlı en fazla aşağı yönlü baskı yapan hisseler arasında Garanti BBVA, Akbank ve Sabancı Holding hisseleri dikkat çekti.