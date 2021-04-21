Borsa, günü yüzde 2.55 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,308 ve 1,365 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.55 düşüşle 1,330.48 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.55, BIST Mali Endeks yüzde 2.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.18 eksideydi.

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott'un mektubuna cevaben yazdığı mektubunda, ekonomideki toparlanmanın güçlenmesi ve tedarik sorunları nedeniyle bazı sektörlerde fiyatların yükselmesi sonucu, ABD ekonomisinin bu yıl geçici olarak "biraz daha yüksek" enflasyon göreceğini ancak enflasyonun hedefin çok üzerine çıkmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

"İstihdam ve enflasyon hedeflerimize yönelik ilerleme yavaşlarsa, son derece destekleyici para politikası yaklaşımımızı daha uzun süre sürdüreceğiz. Aksine, ilerleme daha hızlı olursa, para politikası yaklaşımında muhtemelen daha erken ayarlama yapılacak."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.0986 lira ve en yüksek 8.2076 lirayı gördükten sonra, 8.18 – 8.19 lira aralığında,

- euro en düşük 9.7531 lira ve en yüksek 9.8722 lirayı gördükten sonra, 9.86 – 9.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.2925 lira ve en yüksek 11.4567 lirayı gördükten sonra 11.42 – 11.43 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19984 - 1.20438 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20305 düzeyindeydi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmasında, dijital finansmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Covid-19 pandemisinin birçok alışkanlığı değiştirdiğini vurgulayan Ramsden, birçok hizmete olduğu gibi, finansmana da evlerden ulaşabilme beklentilerinin de bunlar arasında olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda, finansal teknoloji (fintech) sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da büyük önem taşıdığının altını çizen Ramsden, içinde bulunduğumuz krizin "dijitalleşmedeki hıza daha da hız kazandırdığına" dikkat çekti.

Remsden, BoE'nin de süreci hızlandırmak için, bir yandan "fiziki altyapıyı" ve "sistemin temel parçalarını doğrudan" sağlarken, "düzenleme, yasalar, kurallar ve standartları" da hazırlamaktan "gurur duyduğunu" söyledi.

Bankanın uzun süredir, desteklediği küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı için (KOBİ) önemli gördüğü "verinin evrensel standartlarının aktif bir savunucusu olduğunu" vurgulayan Ramsden, fintech'in "geniş ve dinamik bir sektör" olduğunu ve yetkilileri buna desteklerini artırmaya çağırdı.