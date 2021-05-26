Borsa, günü yüzde 1,92 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.427,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks, dünkü sert düşüşten sonra bugün tepki alımlarının etkisiyle günü yükselişle kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 3,06 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,38 ile turizm oldu.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edilirken, yurt dışında ise veri gündeminde ABD'de büyüme öne çıkıyor.