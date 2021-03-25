Borsa, günü yüzde 1,38 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,394 ve 1,432 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.38 düşüşle 1,394.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.53, BIST Mali Endeks yüzde 1.33 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Mart'ta aylık bazda 16.4 puan artarak 134.9 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi finansal hizmetlerde güveni artırırken, azaltan etken yoktu.

Buna göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek sürdü.

Resmi rezerv varlıkları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 2.6 artarak 95.7 milyar dolara yükseldi. TCMB verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.2 artarak 51.9 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 azalarak 42.2 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre değişmeyerek 28.2 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB verilerine göre, bu tutarın yaklaşık 22.9 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları faizden oluşuyordu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.9 milyar dolarlık bölümü bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.6 artarak 48.4 milyar dolara yükseldi.