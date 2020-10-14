Borsa, günü yüzde 1,24 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 yükselişle günü 1.189 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Covid-19 aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.