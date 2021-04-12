Borsa, günü yüzde 1,24 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü 1.375,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,41 ile turizm oldu.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret, Almanya'da ZEX Ekonomik Beklenti Endeksi takip edilecek.