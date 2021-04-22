Borsa, günü yüzde 1,10 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kazanarak günü 1.345,15 puandan tamamladı. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacak.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,42 ile spor oldu.

Haftaya yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de büyüme verileri takip edilecek.