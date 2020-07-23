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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,81 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 119.031,16 puandan tamamladı.

23 Temmuz 2020 18:49

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 951,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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