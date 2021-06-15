Borsa günü yüzde 0,80 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamalar küresel risk algısını yükseltirken ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim.