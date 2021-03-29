Borsa, günü yüzde 0,75 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak günü 1.392,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,48 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yarın yurt dışında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD'de konut fiyatları ve ekonomik güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.