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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,59 düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 1.542,45 puandan tamamladı

22 Ocak 2021 18:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu, Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi takip edilecek.

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