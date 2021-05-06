Borsa, günü yüzde 0,54 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak günü 1.427,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Gün boyu alıcılı seyreden BIST 100 endeksi, TCMB'nin faiz kararıyla birlikte günü yükselişle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu piyasa beklentilerine paralel biçimde politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde Nisan Enflasyon Raporu'nda yer alan tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceği ifade edildi