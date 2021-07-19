Borsa, günü yüzde 0,39 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 azalışla 1.357,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,35 puan ve yüzde 0,39 değer kaybederek 1.357,93 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,34 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,65 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından yüzde 0,29 değer kaybederek 1.363,28 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da bugün saat 12.45'e kadar gerçekleştirilecek işlemlerin ardından hafta sonuna kadar sürecek Kurban Bayramı tatiline girilecek.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısına dair özetin takip edileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda, artan yeni tip koronavirüs vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.