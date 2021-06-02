Borsa, günü yüzde 0,09 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.430,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile ticaret oldu.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları takip edilecek.