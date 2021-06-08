Borsa günü yüzde 0.04 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,453 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.04 artışla 1,447.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.15 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ekonomik toparlanma için verdiği destekleri öngörülenden erken azaltmaya başlayacağına ilişkin kaygıların azalmasının etkisiyle, küresel piyasalarda düşen dolar, iç piyasada ise gün boyu 8.60 lira sınırında işlem gördü.

Dünya Bankası, küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 5.6 ile son 80 yılın durgunluk sonrası en yüksek büyümeye ulaşılacağını açıkladı.

Dünya Bankası'ndan Salı günü yapılan açıklamada, buna karşılık küresel üretimin ise, pandemi öncesi dönem düzeylerinin yüzde 2.0 gerisinde kalacağı vurgulandı.

Dünya Bankası açıklamasına göre, 2021 yılında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de büyümenin yüzde 6.8'lik bir sıçrama yapması, Çin ekonomisindeki büyümenin de yüzde 8.5'i bulaması bekleniyor.

Buna göre, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin grup olarak gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2021 yılında yüzde 6.0 büyümesi bekleniyor. Bu grubun Çin katılmadan büyümesinin ise yüzde 4.4 düzeyinde kalması öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerin GSYH'sinin de 2021'de yüzde 5.4 büyümesi bekleniyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.5831 lira ve en yüksek 8.6340 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,

- euro en düşük 10.4537 lira ve en yüksek 10.5214 lirayı gördükten sonra, 10.47 – 10.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.1416 lira ve en yüksek 12.2344 lirayı gördükten sonra 12.15 – 12.16 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21641 - 1.21943 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21841 düzeyindeydi.

Yatırım araçları arasında Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 7.19 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; - euro yüzde 0.33 kazandırırken,

- BIST 100 Endeksi yüzde 1.03,

- dolar yüzde 1.28,

- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.34,

- mevduat faizi (brüt) yüzde 2.56 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde TÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 3.34,

- BIST 100 Endeksi yüzde 1.94,

- Amerikan doları yüzde 1.69,

- DİBS yüzde 0.59,

- mevduat faizi (brüt) yüzde 0.37 yatırımcısına kazandırdı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.21 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.48 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.39 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.47 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.91 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2.86, külçe altın yüzde 6.34, dolar yüzde 12.94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21.10 ve DİBS yüzde 27.69 ile kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 15.26, külçe altın yüzde 11.12 ve dolar yüzde 3.29 ile yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6.39 ve DİBS yüzde 14.21 ile kaybettirdi. (DHA)