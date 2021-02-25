Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,460 ve 1,514 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.35 artışla 1,488.21 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.



Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.



Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 96.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.5 gerileyerek 95.8 düzeyine düştü.



Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki gerileme, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar düşüşle 234.73 milyar dolar oldu.