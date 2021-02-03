Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,509 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.40 artışla 1,532.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 2.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.81 artıdaydı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Çarşamba günü de bu düzeylerde hareket etti.



Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.



Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 30 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 293 maddenin ortalama fiyatı yükseldi. (DHA)