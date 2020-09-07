Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla günü 1.096,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi, yüzde 1,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 9,49 ile spor oldu.oldu. Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda gün sonu özeti

Yeni tip Koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,49 puan artarak 1.096,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,08 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.093,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.089,54, en yüksek 1.097,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 1.096,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,34 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 1.231,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 8'i geriledi. Galatasaray, Şişecam, Türkiye Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Fenerbahçe en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Döviz ve altın piyasaları

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.929,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,16 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4297 lira, satışta 7,4595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4081 lira, satışta 7,4378 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1821, sterlin/dolar paritesi 1,3168, dolar/yen paritesi de 106,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 azalışla 42,36 dolardan işlem görüyor.