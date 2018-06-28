Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,28'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 272 puanlık artışla 96 bin 226 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7.2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,10 azaldı.

Dolar/TL'de durum

Seçim sonrası sert dalgalanmaların gözlendiği Dolar/TL yeni günde de dalgalanmayı sürdürdü.



Kur güne 4.62 seviyelerinde başlayıp 4.65'e yükseldi. Kur günün 2. yarısında düşüşe geçerek 4.60'ın altına geriledi. ABD büyüme verisinin beklentilerin altında kalması da Lira'yı destekledi ve kur 4.57'ye kadar geriledi. Dolar dün akşam saatlerinde de 4.60'ın altına gevşemiş ancak burada tutunamamıştı.



Euro 5.36'dan 5.30'a, sterlin 6.07'den 5.99'a kadar geriledi.. Borsa ise bugün %0.3 artışla 96 bin puan seviyelerinde