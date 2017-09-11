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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı

11 Eylül 2017 22:46

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.006,31 puan artarken, toplam  işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05,  holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 3,61 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm  oldu.
 
Güne alış ağırlıklı başlayan ve büyüme verisinin beklentilere yakın  yüzde 5,1 olarak açıklanması sonrası 110.000 puan sınırına kadar yükselen BIST  100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı.
 
Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf  olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli  destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda izleneceğini  dile getirdi.
 

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