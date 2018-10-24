Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 92.692,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 776,82 puan azalırken toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi 94.158,57 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü en düşük seviye olan 92.692,17 puandan tamamladı.