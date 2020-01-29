Borsa günü düşüşle kapattı

Güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içinde 173 bin 338 puan ve 176 bin 275 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.72 düşüşle 173 bin 457 puanda kapandı.

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta aylık yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. (DHA)