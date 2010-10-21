-BORSA GÜNÜ ARTIŞLA KAPADI İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,57 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 895,92 puan artarak 70.450,31 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,29 oranında yükseldi. İlk seanstaki 189,85 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.085,77 puan arttı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,57 değer kazandı.