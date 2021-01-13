Borsa, günü 0,63 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 artışla günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile spor oldu.

Sanayi üretim endeksinin beklentilerden iyi gelmesiyle günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.