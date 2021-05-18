Borsa, günü 0.37 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,459 ve 1,465 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.37 artışla 1,459.57 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.45 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi. Kaplan, katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, Fed'in ekonomideki toparlanmanın yanında enflasyonun da yüzde 2.0 hedef yakınlarında durmasını yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3073 lira ve en yüksek 8.3648 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,

- euro en düşük 10.1023 lira ve en yüksek 10.2132 lirayı gördükten sonra, 10.15 – 10.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.7514 lira ve en yüksek 11.8756 lirayı gördükten sonra 11.81 – 11.82 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21701 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21697 düzeyindeydi.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 artışla 140.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 185.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.3 azalarak 57.8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.0 artarak 60.3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde,

- bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 6.7 azalarak 8.3 milyar dolara,

- banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.2 azalarak 19.7 milyar dolara gerilerken,

- yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 9.5 artışla 14.5 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatı da aynı dönemde yüzde 2.6 azalarak 15.3 milyar dolara gerilerken, ithalat borçları, yüzde 2,6 artarak 54.7 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 5.1 artarak 27 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.3 azalarak 91.1 milyar dolara indi.

Toplam kartlı ödemenin yüzde 72 artışla 117 milyar liraya yükseldiği Nisan ayında, temassız ödemeler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artışla, 86 milyon liradan 246 milyon liraya yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Nisan ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 49’unun yani her 2 kartlı ödemeden 1’inin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 8 milyon adedi geçti.

Nisan ayı sonunda yıllık bazda kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 78.7 milyon adete, banka kartı yüzde 3.0 artışla 141.1 milyon adete ve ön ödemeli kart yüzde 42 artışla 47.8 milyon adete yükseldi.