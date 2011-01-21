-BORSA GÜNLÜK YÜZDE 0,98 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,98 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 957,08 puan artarak 65.927,31 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,47 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 317,80 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 639,28 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,98 değer kazandı.